Рейтинг@Mail.ru
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:46 01.11.2025 (обновлено: 12:04 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/trener-2052275644.html
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"
Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале клуба... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T11:46:00+03:00
2025-11-01T12:04:00+03:00
спорт
амур
адмирал
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015213427_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_8edf6c927f5adf79b2f4735cfa9b6aca.jpg
/20250913/rossijane-2041626988.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015213427_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_bb6e1912ee6038bb34839787e17915b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, амур, адмирал, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Амур, Адмирал, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Хоккей
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"

Главный тренер "Амура" Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за вируса

© Фото : ХК "Амур"Александр Гальченюк
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : ХК "Амур"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заболевание было выявлено после возвращения команды из Минска. Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Андриевский.
"Амур" в ближайшие две недели примет владивостокский "Адмирал" (2 и 16 ноября), омский "Авангард" (5 ноября), магнитогорский "Металлург" (7 ноября), екатеринбургский "Автомобилист" (9 ноября), челябинский "Трактор" (11 ноября).
После 20 матчей "Амур" с 17 очками располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Вратарь "Трактора" сравнил интерес к хоккею в России и Канаде
13 сентября, 11:00
 
ХоккейСпортАмурАдмиралАвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала