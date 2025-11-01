https://ria.ru/20251101/trener-2052275644.html
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"
Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале клуба... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T11:46:00+03:00
2025-11-01T11:46:00+03:00
2025-11-01T12:04:00+03:00
спорт
амур
адмирал
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей
Гальченюк пропустит ближайшие матчи "Амура"
