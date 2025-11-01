Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет субботу на поле для гольфа - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/tramp-2052379869.html
Трамп проведет субботу на поле для гольфа
Трамп проведет субботу на поле для гольфа - РИА Новости, 01.11.2025
Трамп проведет субботу на поле для гольфа
Президент США Дональд Трамп в субботу продолжит отдых во Флориде и сыграет в гольф после состоявшейся накануне в его имении вечеринки и перед другим... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:30:00+03:00
2025-11-01T17:30:00+03:00
флорида
сша
азия
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047682679_0:94:506:379_1920x0_80_0_0_3b06d069f11b7b3bd7f21f016bb85b91.jpg
https://ria.ru/20251028/tramp-2051093783.html
https://ria.ru/20251004/trump-2046391106.html
флорида
сша
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047682679_0:61:507:441_1920x0_80_0_0_00a3682ba7405b7071130595c375966b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, сша, азия, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
Флорида, США, Азия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп проведет субботу на поле для гольфа

Трамп проведет субботу на поле для гольфа после вечеринки во Флориде

© соцсети Kai TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© соцсети Kai Trump
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу продолжит отдых во Флориде и сыграет в гольф после состоявшейся накануне в его имении вечеринки и перед другим гала-ужином, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Трамп направляется в гольф-клуб", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
28 октября, 09:01
Накануне в имении Трампа Мар-а-Лаго прошла костюмированная вечеринка в честь кануна дня Всех Святых. Вечером в субботу, согласно распространенному ранее расписанию, президент примет гостей на MAGA-ужин — по названию движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).
Трамп убыл во Флориду в пятницу, тем самым обеспечив себе длинные выходные после недельного турне по Азии, закончившегося встречей с лидером КНР Си Цзиньпином.
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
4 октября, 17:40
 
ФлоридаСШААзияДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала