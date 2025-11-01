https://ria.ru/20251101/tramp-2052379869.html
Трамп проведет субботу на поле для гольфа
Президент США Дональд Трамп в субботу продолжит отдых во Флориде и сыграет в гольф после состоявшейся накануне в его имении вечеринки и перед другим... РИА Новости, 01.11.2025
флорида
сша
азия
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
Флорида, США, Азия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп проведет субботу на поле для гольфа после вечеринки во Флориде