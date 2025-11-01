https://ria.ru/20251101/svo-2052389053.html
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА
Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на энергообъект во Владимирской области завершены, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:15:00+03:00
2025-11-01T18:15:00+03:00
2025-11-01T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
владимир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897330674_0:141:2374:1476_1920x0_80_0_0_7eafd2341a6eb789ee858086abe17a1b.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2051830535.html
владимирская область
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897330674_136:0:2246:1582_1920x0_80_0_0_48781b2adbe1f07fcec79d1b2d4c45f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, владимир
Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Владимир
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА
Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА во Владимирской области завершены