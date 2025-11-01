Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 01.11.2025
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА
Во Владимирской области ликвидировали последствия атаки БПЛА
Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на энергообъект во Владимирской области завершены, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкгород Владимир
город Владимир. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на энергообъект во Владимирской области завершены, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Рано утром в пятницу Авдеев сообщал, что совершена атака на инфраструктуру недалеко от Владимира. Позднее он уточнил, что после атаки БПЛА пострадавших нет, создан оперативный штаб. Атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Вечером того же дня губернатор отмечал, что в субботу продолжатся работы по ликвидации последствий.
"Работы по ликвидации последствий беспилотной атаки на энергообъект возле микрорайона Энергетик областного центра, требующие повышенных мер безопасности, завершены", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
