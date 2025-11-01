Демонстративный удар: Вашингтон хочет убить президента

Хотя Трамп любит повторять, что он не начинает войны, а заканчивает их, сейчас он как никогда близок к началу боевых действий. Тупик в переговорах с Путиным по Украине, долгожданная, но ничего принципиально не изменившая в торговой войне встреча с Си Цзиньпином показали, что в отношениях с двумя ключевыми мировыми державами у Трампа нет успехов. Даже его главное международное достижение — мирное урегулирование в Газе — балансирует на грани краха: Израиль едва ли не каждый день наносит удары, а удерживать Нетаньяху от большего удается только с помощью "бибиситтерства", то есть постоянного дежурства, присутствия в еврейском государстве высокопоставленных представителей Трампа.