Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили дело после отравления детей - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/sk-2052369022.html
В Дагестане возбудили дело после отравления детей
В Дагестане возбудили дело после отравления детей - РИА Новости, 01.11.2025
В Дагестане возбудили дело после отравления детей
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в Казбековском районе Дагестана, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:47:00+03:00
2025-11-01T16:47:00+03:00
происшествия
казбековский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251030/proverka-2051871322.html
казбековский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казбековский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили дело после отравления детей

СК возбудил дело после отравления детей в Дагестане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили РИА Новости, что в центральную районную больницу с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей Казбековского района. Хасавюртовским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
30 октября, 15:55
 
ПроисшествияКазбековский районРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала