В Дагестане возбудили дело после отравления детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили РИА Новости, что в центральную районную больницу с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей Казбековского района. Хасавюртовским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
30 октября, 15:55