В Дагестане возбудили дело после отравления детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.