Российские школьники завоевали золотые медали на международной олимпиаде

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по химии в Казахстане, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"В Жезказгане (Республика Казахстан) завершилась Международная олимпиада по химии имени Каныша Сатпаева. Российские школьники завоевали по итогам турнира три золотые медали", — говорится в релизе.
По словам Чернышенко, такие победы показывают, что в России есть молодые таланты, которые могут внести важный вклад в развитие химии и химической отрасли. Вице-премьер пожелал ребятам, чтобы эта победа стала отправной точкой для новых открытий и достижений.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что победа на олимпиаде показывает высокий уровень российского образования. Благодаря таким достижениям у сверстников растет интерес к изучению естественно-научных предметов, добавил он.
Олимпиада по химии имени Сатпаева проводилась с 27 октября по 1 ноября и впервые в международном формате. В ней приняли участие команды из всех областей Казахстана, а также из России и Киргизии. Организаторы планируют расширять международное представительство на будущих турнирах, уточнили в аппарате заместителя председателя правительства.