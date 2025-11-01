Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал город, в котором пройдет саммит АТЭС в 2026 году - РИА Новости, 01.11.2025
06:23 01.11.2025
Си Цзиньпин назвал город, в котором пройдет саммит АТЭС в 2026 году
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на закрытии саммита АТЭС в Южной Корее, что в следующем году саммит пройдет в Шэньчжэне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
в мире, китай, шэньчжэнь, гуандун, си цзиньпин, алексей оверчук
В мире, Китай, Шэньчжэнь, Гуандун, Си Цзиньпин, Алексей Оверчук
Си Цзиньпин: саммит АТЭС в 2026 году пройдет в Шэньчжэне

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на закрытии саммита АТЭС в Южной Корее, что в следующем году саммит пройдет в Шэньчжэне, передает корреспондент РИА Новости.
"В 2026 году Китай в третий раз станет страной-организатором форума АТЭС. Мы благодарим всех участников за поддержку. АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона… В ноябре следующего года в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун состоится 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС", - заявил Си Цзиньпин на закрытии саммита АТЭС.
Ранее сообщалось, что центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), встреча лидеров, впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также приглашённые лидеры — директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
30 октября, 12:56
 
