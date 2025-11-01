Си Цзиньпин назвал город, в котором пройдет саммит АТЭС в 2026 году

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на закрытии саммита АТЭС в Южной Корее, что в следующем году саммит пройдет в Шэньчжэне, передает корреспондент РИА Новости.