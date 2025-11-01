Рейтинг@Mail.ru
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 01.11.2025 (обновлено: 22:49 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/rossija-2052438541.html
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева - РИА Новости, 01.11.2025
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева
Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики, окружающей среды и РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:39:00+03:00
2025-11-01T22:49:00+03:00
россия
украина
сергей марченко
алексей соболев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902860072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fc5fcf761e1186564a279190755e600.jpg
https://ria.ru/20251101/sanktsii-2052438054.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902860072_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_44b786cdaf3892233fb27619b483b23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей марченко, алексей соболев, в мире
Россия, Украина, Сергей Марченко, Алексей Соболев, В мире
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева

Россия ввела экономические санкции против Марченко и Соболева

© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Опубликованным документом дополнен перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Под специальными экономическими мерами подразумевается блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы РФ.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Вчера, 22:37
 
РоссияУкраинаСергей МарченкоАлексей СоболевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала