Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева
Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики, окружающей среды и РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:39:00+03:00
2025-11-01T22:39:00+03:00
2025-11-01T22:49:00+03:00
россия
украина
сергей марченко
алексей соболев
