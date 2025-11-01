Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/putin-2052309560.html
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов - РИА Новости, 01.11.2025
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который устроит партнеров, но и позволит государству защищать свои интересы на современном РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:12:00+03:00
2025-11-01T14:12:00+03:00
россия
владимир путин
руслан эдельгериев
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251025/ekologiya-2050578419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, руслан эдельгериев, экология
Россия, Владимир Путин, Руслан Эдельгериев, Экология
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов

Путин призвал не забывать об интересах России в экологической повестке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который устроит партнеров, но и позволит государству защищать свои интересы на современном уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим помощником Русланом Эдельгериевым.
Глава государства и Эдельгериев обсудили международное регулирование использования водных ресурсов, в том числе продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учетом интересов российских граждан.
"Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнёров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учётом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан", - сказал Путин.
Вода в бутылке - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
25 октября, 14:48
 
РоссияВладимир ПутинРуслан ЭдельгериевЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала