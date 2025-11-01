https://ria.ru/20251101/putin-2052309560.html
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
Путин призвал не забывать об интересах России в экологической повестке
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который устроит партнеров, но и позволит государству защищать свои интересы на современном уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим помощником Русланом Эдельгериевым.
Глава государства и Эдельгериев обсудили международное регулирование использования водных ресурсов, в том числе продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учетом интересов российских граждан.
"Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнёров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учётом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан", - сказал Путин
