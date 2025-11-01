Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который устроит партнеров, но и позволит государству защищать свои интересы на современном уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим помощником Русланом Эдельгериевым.