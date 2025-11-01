Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил экологические вопросы со спецпредставителем по климату - РИА Новости, 01.11.2025
13:54 01.11.2025 (обновлено: 14:53 01.11.2025)
Путин обсудил экологические вопросы со спецпредставителем по климату
Путин принял с докладом своего спецпредставителя по вопросам климата Эдельгериева. На встрече президент отметил, что России важно выбрать такой вариант международного диалога по экологической повестке, чтобы не забывать и о своих интересах. Он также заявил, что проблема водных ресурсов в мире становится более острой, в том числе для соседей России.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым международное регулирование использования водных ресурсов.
В частности, они уделили внимание теме продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учетом интересов россиян. Президент отметил, что важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который учитывает национальные интересы:
"Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, подчеркнул глава государства.
Он также обратил внимание на проблему водных ресурсов, которая становится все более острой в мире, в том числе для соседних стран. Причем у России в этом вопросе есть определенные конкурентные преимущества, которые президент призвал эффективно использовать.
Эдельгериев, в свою очередь, подчеркнул, что страны коллективного Запада зачастую стремятся продвинуть свои экономические интересы под предлогом природоохранной деятельности. Он указал на необходимость внедрять в России собственные механизмы взаимодействия:
"Чтобы по примеру климатической повестки в какой-то период нам не пришлось подстраиваться под методики, механизмы, которые создали западные страны".
Руслан Эдельгериев
Руслан Эдельгериев
спецпредставитель по вопросам климата
Он предложить начать с масштабной ревизии водоемов, чтобы заложить параметры экологического стока рек и иметь возможность воздействовать на партнеров для совместного проведения должного мониторинга.
Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что Эдельгериев возглавит российскую делегацию на климатической конференции ООН в Бразилии.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10-21 ноября.
РоссияБразилияВладимир ПутинООНРуслан ЭдельгериевОбществоВ миреЭкологияКлимат
 
 
