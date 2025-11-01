Рейтинг@Mail.ru
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку - РИА Новости, 01.11.2025
08:57 01.11.2025
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку - РИА Новости, 01.11.2025
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку
Уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими на федеральной трассе возбуждено в Приамурье, причиной аварии, по предварительной версии следствия, стал выезд... РИА Новости, 01.11.2025
амурская область
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку

Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд легковушки на встречку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими на федеральной трассе возбуждено в Приамурье, причиной аварии, по предварительной версии следствия, стал выезд легковушки на встречную полосу, сообщает управление МВД по Амурской области.
"Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября на федеральной автодороге "Амур" в Архаринском муниципальном округе", - говорится в сообщении.
Столкновение легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовика Volvo произошло утром в пятницу на 1668-м километре автодороги "Чита - Хабаровск". В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте, водитель грузового автомобиля не пострадал, сообщала в пятницу прокуратура региона.
"Водитель, управлявший автомобилем Toyota Ipsum, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, с целью обгона автомобиля Volvo. Во время маневра, уходя от столкновения с движущимся во встречном направлении Hino Ranger, совершил столкновение с автомобилем Volvo", - сказали в ведомстве.
Кроме того, водитель Hino Ranger, уходя от с Toyota Ipsum, столкнулся с стоявшим на обочине грузовиком Scania. Идёт следствие.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля Toyota Ipsum 1984 года рождения и его пассажиры: двое мужчин 40 и 37 лет и 28-летняя женщина, добавили в управлении МВД.
