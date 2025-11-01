Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

Евгений Этин, ответственный за связи с государственными органами в компании Wildberries & Russ, заявил, что компания готова обсуждать этот вопрос с банками, однако регулировать в таком случае стоит не только площадки.

"Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами", — цитирует его слова издание.