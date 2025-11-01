Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ответ на замечания главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о ценовой политике выразили готовность к открытому диалогу с банками, сообщает РБК.
Евгений Этин, ответственный за связи с государственными органами в компании Wildberries & Russ, заявил, что компания готова обсуждать этот вопрос с банками, однако регулировать в таком случае стоит не только площадки.
"Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами", — цитирует его слова издание.
Также против этого высказался руководитель по взаимодействию с госорганами Ozon Александр Васильев. В частности, в ответ на замечания регулятора компания решила расширить свою программу лояльности. Теперь скидки на площадке будут доступны для владельцев карт не только Ozon, но и других банков, готовых участвовать в программе, сообщается в тексте.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По словам председателя ЦБ, скидки нельзя назвать скрытой формой эмиссии, но это скрытая форма конкурентной борьбы. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждают и банки, и платформы, добавила она.
В начале октября Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении в закон о платформенной экономике поправок, которые обеспечат равный доступ к маркетплейсам всех партнеров и пользователей и закрепят принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.