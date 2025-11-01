В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь автомобили полиции

Как рассказал подросток правоохранителям, незадолго до произошедшего он познакомился с девочкой в интернете. Позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил об украинском гражданстве новой подруги.

"Угрожая школьнику, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто", – рассказали в полиции.