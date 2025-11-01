В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ Вашингтона от предоставления помощи Украине возобновит переговоры с Москвой, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom офицер ВВС США в отставке и профессор истории Уильям Астор.
«
"Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — заявил он.
По мнению эксперта, именно такой ход поможет возобновить диалог.
В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Москва сохраняет готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она будет заранее проработана.
Диалог лидеров
На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой они ранее договорились во время телефонного разговора. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.