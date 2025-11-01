Рейтинг@Mail.ru
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 01.11.2025
16:40 01.11.2025
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией
Отказ Вашингтона от предоставления помощи Украине возобновит переговоры с Москвой, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom офицер ВВС США в отставке и... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:40:00+03:00
2025-11-01T16:40:00+03:00
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией

Астор: отказ США от помощи Украине возобновит переговоры с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ Вашингтона от предоставления помощи Украине возобновит переговоры с Москвой, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom офицер ВВС США в отставке и профессор истории Уильям Астор.
«
"Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — заявил он.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
13:33
По мнению эксперта, именно такой ход поможет возобновить диалог.
В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Москва сохраняет готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она будет заранее проработана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
12:10
Диалог лидеров
На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой они ранее договорились во время телефонного разговора. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
10:01
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковСШАПавел ЗарубинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
