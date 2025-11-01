СМИ: принц Эндрю переедет из Виндзора в начале следующего года

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Брат британского короля Карла III принц Эндрю, которого лишают титулов на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, переедет из Виндзора в начале следующего года, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
В четверг в Букингемском дворце заявили, что Карл III начал формальный процесс лишения своего брата титулов. Ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье.
"Эндрю Маунтбеттен Виндзор переедет в свой новый дом в поместье в Сандрингеме в начале нового года. Бывший герцог Йоркский уже передал права аренды на "Ройял Лодж" в Виндзоре, но процесс переезда будет "затяжным", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что затяжной характер переезда позволит избежать "потенциально неловкой встречи" во время традиционных рождественских торжеств королевской семьи в Сандрингеме.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
