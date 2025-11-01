Рейтинг@Mail.ru
Пенсии, долги, штрафы: что изменится с 1 ноября
01.11.2025
Пенсии, долги, штрафы: что изменится с 1 ноября
Пенсии, долги, штрафы: что изменится с 1 ноября
Пенсии, долги, штрафы: что изменится с 1 ноября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. В последний месяц осени в силу вступает ряд законодательных нововведений. Россиян ждут индексация пенсий, упрощенный порядок взыскания долгов, лимит на количество сим-карт, уточненные правила оформления наследства. Об этих и других изменениях — в материале РИА Новости.

Индексация пенсий

В ноябре Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат нескольким категориям граждан.
Тем, кому в октябре исполнилось 80, начнут доплачивать удвоенную фиксированную сумму к страховой пенсии, то есть вместо 8907,70 рубля — 17 815,40. Если за человеком официально оформлен уход, прибавят 1314 рублей в месяц, а к государственной пенсии — 1377.
В регионах с районным коэффициентом итоговые суммы увеличиваются кратно коэффициенту — в диапазоне 1,15-1,9 раза.
Перерасчет коснется и тех, кто получил инвалидность I группы, а также членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти выплаты пересматривают ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — в зависимости от накопленных страховых взносов и продолжительности спецстажа. Средняя прибавка — три тысячи рублей.
Работа пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
Вчера, 09:19

Взыскание долгов

ФНС теперь сможет взыскивать отдельные долги с физических лиц без суда, если гражданин не возражает против начислений.
Под это подпадают налоги, отраженные в декларации 3-НДФЛ (транспортный и имущественный), обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).
Взыскание производится последовательно, в первую очередь за счет средств на счетах в банке и электронных денег, далее — за счет другого имущества.
То есть после уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги могут списать автоматически.
Если сумма или основание долга вызывают сомнение, допустимо подать возражение. В этом случае процедура приостанавливается, а вопрос решается в суде.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Личный кабинет налогоплательщика: преимущества, как войти и пользоваться
16 октября, 16:21

ОСАГО

Лиц без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности планируется вычислять с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме: если система не найдет страховой договор в базе, выпишут штраф.
Ожидается, что в ноябре в Москве по камерам начнут штрафовать водителей грузовиков и такси. В других регионах система заработает позже.
За первое нарушение — 800 рублей, повторное — до пяти тысяч.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
27 октября, 16:21

Не более 20 сим-карт

В закон "О связи" внесли поправки, которые ограничивают число сим-карт, оформленных на одного человека. Цель — противодействие телефонному мошенничеству.
С 1 ноября операторы не вправе обслуживать номера без проверки сведений об абонентах и корпоративных пользователях — гражданах России, а также количества сим-карт.
В первую очередь обратят внимание на тех, кто заключил договор до 1 апреля 2025-го. Именно тогда запретили оформлять более 20 сим-карт на клиента.
"Лишние" номера — как личные, так и корпоративные — заблокируют. Узнать, сколько на вас зарегистрировано сим-карт, можно на портале "Госуслуги" с помощью специального сервиса. При обнаружении "левых" или ненужных номеров их легко заблокировать самим или расторгнуть договор.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян
22 октября, 13:46

Маркировка лекарств

С 12 ноября вступают в силу изменения требований к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств в рамках ЕАЭС.
В частности, дату истечения срока годности на внутренней упаковке следует указывать в формате "месяц, календарный год" с разделяющей позицией. То же самое — на тубах в местах запечатывания или спайки.
Высокотехнологичные лекарства с клетками или тканями помечают: "Препарат содержит клетки человеческого (животного) происхождения". Далее — краткое описание таких клеток или тканей и их непосредственного происхождения (включая вид животного).
Если срок годности менее 12 месяцев, отмечаются день, месяц, год.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт обозначила пять главных признаков брокера-мошенника
12 октября, 02:15

Требования к брокерам

С 5 ноября брокеры должны заранее информировать клиентов обо всех потенциальных рисках, связанных с финансовыми операциями, включая необеспеченные сделки, производные инструменты и иностранные ценные бумаги. Запрещается навязывать клиентам дополнительные услуги.
Посетитель у входа в нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию
18 октября, 02:15

Оформление наследства

Скорректировали и наследственное право: нотариусов обязали уведомлять наследников о долгах заранее.
Для этого необходимо запросить кредитные истории через ЕИС нотариата в форме электронного документа. Ответ придет с использованием программного интерфейса приложения (API).
Наследников известят о неисполненных долговых обязательствах в письменной форме по адресу места жительства, электронной почте или при личной явке.
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Евразийский экономический союзОСАГОНалогиПенсииШтрафыНотариусымобильная связьДолги
 
 
