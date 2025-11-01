Пенсии, долги, штрафы: что изменится с 1 ноября

Люди на улице Охотный Ряд в Москве

Люди на улице Охотный Ряд в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. В последний месяц осени в силу вступает ряд законодательных нововведений. Россиян ждут индексация пенсий, упрощенный порядок взыскания долгов, лимит на количество сим-карт, уточненные правила оформления наследства. Об этих и других изменениях — в материале РИА Новости.

Индексация пенсий

В ноябре Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат нескольким категориям граждан.

Тем, кому в октябре исполнилось 80, начнут доплачивать удвоенную фиксированную сумму к страховой пенсии, то есть вместо 8907,70 рубля — 17 815,40. Если за человеком официально оформлен уход, прибавят 1314 рублей в месяц, а к государственной пенсии — 1377.

В регионах с районным коэффициентом итоговые суммы увеличиваются кратно коэффициенту — в диапазоне 1,15-1,9 раза.

Перерасчет коснется и тех, кто получил инвалидность I группы, а также членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти выплаты пересматривают ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — в зависимости от накопленных страховых взносов и продолжительности спецстажа. Средняя прибавка — три тысячи рублей.

Взыскание долгов

ФНС теперь сможет взыскивать отдельные долги с физических лиц без суда, если гражданин не возражает против начислений.

Под это подпадают налоги, отраженные в декларации 3-НДФЛ (транспортный и имущественный), обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).

Взыскание производится последовательно, в первую очередь за счет средств на счетах в банке и электронных денег, далее — за счет другого имущества.

То есть после уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги могут списать автоматически.

Если сумма или основание долга вызывают сомнение, допустимо подать возражение. В этом случае процедура приостанавливается, а вопрос решается в суде.

ОСАГО

Лиц без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности планируется вычислять с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме: если система не найдет страховой договор в базе, выпишут штраф.

Ожидается, что в ноябре в Москве по камерам начнут штрафовать водителей грузовиков и такси. В других регионах система заработает позже.

За первое нарушение — 800 рублей, повторное — до пяти тысяч.

Не более 20 сим-карт

В закон "О связи" внесли поправки, которые ограничивают число сим-карт, оформленных на одного человека. Цель — противодействие телефонному мошенничеству.

С 1 ноября операторы не вправе обслуживать номера без проверки сведений об абонентах и корпоративных пользователях — гражданах России, а также количества сим-карт.

В первую очередь обратят внимание на тех, кто заключил договор до 1 апреля 2025-го. Именно тогда запретили оформлять более 20 сим-карт на клиента.

"Лишние" номера — как личные, так и корпоративные — заблокируют. Узнать, сколько на вас зарегистрировано сим-карт, можно на портале "Госуслуги" с помощью специального сервиса. При обнаружении "левых" или ненужных номеров их легко заблокировать самим или расторгнуть договор.

Маркировка лекарств

С 12 ноября вступают в силу изменения требований к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств в рамках ЕАЭС.

В частности, дату истечения срока годности на внутренней упаковке следует указывать в формате "месяц, календарный год" с разделяющей позицией. То же самое — на тубах в местах запечатывания или спайки.

Высокотехнологичные лекарства с клетками или тканями помечают: "Препарат содержит клетки человеческого (животного) происхождения". Далее — краткое описание таких клеток или тканей и их непосредственного происхождения (включая вид животного).

Если срок годности менее 12 месяцев, отмечаются день, месяц, год.

Требования к брокерам

С 5 ноября брокеры должны заранее информировать клиентов обо всех потенциальных рисках, связанных с финансовыми операциями, включая необеспеченные сделки, производные инструменты и иностранные ценные бумаги. Запрещается навязывать клиентам дополнительные услуги.

Оформление наследства

Скорректировали и наследственное право: нотариусов обязали уведомлять наследников о долгах заранее.

Для этого необходимо запросить кредитные истории через ЕИС нотариата в форме электронного документа. Ответ придет с использованием программного интерфейса приложения (API).