В Минобороны заявили о возможности создания аналога НАТО в АТР
15:05 01.11.2025
В Минобороны заявили о возможности создания аналога НАТО в АТР
в мире
азия
россия
олег савельев
нато
aukus
в мире, азия, россия, олег савельев, нато, aukus
В мире, Азия, Россия, Олег Савельев, НАТО, AUKUS
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Новые закрытые блоки типа AUKUS могут трансформироваться в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО в Азии, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
«
"Особую опасность видим в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", "QUAD", "SQUAD", "JAPHUS" и другие. Их деятельность ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности. С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО", – сказал Савельев.
Он подчеркнул, что в Минобороны РФ вынуждены констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, которые не учитывают интересы всех стран, создают разделительные линии, "которые, как показывает история, в том числе новейшая, рано или поздно могут превратиться в линии фронта".
