В Минобороны заявили о возможности создания аналога НАТО в АТР

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Новые закрытые блоки типа AUKUS могут трансформироваться в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО в Азии, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Он подчеркнул, что в Минобороны РФ вынуждены констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, которые не учитывают интересы всех стран, создают разделительные линии, "которые, как показывает история, в том числе новейшая, рано или поздно могут превратиться в линии фронта".