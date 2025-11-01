Рейтинг@Mail.ru
Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности - РИА Новости, 01.11.2025
13:46 01.11.2025
Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности
Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности - РИА Новости, 01.11.2025
Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности
Минобороны РФ видит особую опасность в упоре западных стран на размывание и подмену асеаноцентричной безопасности новыми закрытыми блоками типа AUKUS, заявил... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
россия
олег савельев
aukus
https://ria.ru/20251101/savelev-2052300926.html
россия
в мире, россия, олег савельев, aukus
В мире, Россия, Олег Савельев, AUKUS
Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности

Савельев: МО видит опасность в подмене Западом асеаноцентричной безопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ видит особую опасность в упоре западных стран на размывание и подмену асеаноцентричной безопасности новыми закрытыми блоками типа AUKUS, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
"Особую опасность видим в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", "QUAD", "SQUAD", "JAPHUS" и другие", - сказал замминистра обороны.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
13:39
 
В миреРоссияОлег СавельевAUKUS
 
 
