Минобороны выразило опасения по поводу политики Запада в сфере безопасности

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ видит особую опасность в упоре западных стран на размывание и подмену асеаноцентричной безопасности новыми закрытыми блоками типа AUKUS, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").