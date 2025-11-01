Рейтинг@Mail.ru
Кравцов прокомментировал идею перехода на 12-летнее школьное обучение
Кравцов прокомментировал идею перехода на 12-летнее школьное обучение
Идея перехода на 12-летнее школьное обучение требует широкого обсуждения, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.11.2025
Кравцов прокомментировал идею перехода на 12-летнее школьное обучение

Кравцов: решение о 12-летнем обучении можно принять только с глубоким анализом

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Урок английского языка
Урок английского языка - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок английского языка. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Идея перехода на 12-летнее школьное обучение требует широкого обсуждения, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения", — сказал он.
Кравцов отметил, что система образования очень чутко реагирует на любые изменения.
В четверг заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование. По его словам, эта идея уже фактически реализуется: последний год в детском саду можно рассматривать как подготовку к школе или "нулевку".
Такой переход позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.
ОбществоРоссияСергей КравцовВладислав ГрибСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
