Кравцов прокомментировал идею перехода на 12-летнее школьное обучение

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Идея перехода на 12-летнее школьное обучение требует широкого обсуждения, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения", — сказал он.

Кравцов отметил, что система образования очень чутко реагирует на любые изменения.

В четверг заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование. По его словам, эта идея уже фактически реализуется: последний год в детском саду можно рассматривать как подготовку к школе или "нулевку".