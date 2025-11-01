В Египте завершился фестиваль российского кино "RT.Док"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Египте в залах Каирской оперы с 28 по 30 октября прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
Открыл фестиваль фильм “Сестры милосердия” автора и режиссера "RT. Док" Ольги Кирий — о героической работе сестер милосердия на Донбассе.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
Почетным гостем церемонии открытия стал посол Российской Федерации в арабской республике Египет Георгий Борисенко.
"Душевность, которая сквозила в сегодняшней картине и во всех других документальных фильмах канала RT, очень важна для египетской публики, поскольку она показывает Россию во всей широте, во всей мощи и, безусловно, помогает укреплению взаимопонимания", — отметил он.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
Дипломат также отметил, что проведение фестиваля в залах Каирской оперы символично. В 1944 году, в разгар Второй мировой войны здесь показали советский фильм “Сталинград” о борьбе СССР против нацистской Германии. Так произошло знакомство египтян с отечественным кинематографом. Фильмы "RT Док" продолжают традицию кинодипломатии.
Помощь дипломатам
Генпродюсер фестиваля "RT. Док: Время наших героев", руководитель документального вещания RT, Екатерина Яковлева также подчеркнула исключительную роль искусства и, в частности, кино в выстраивании международных отношений.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
"Наши фильмы и картины, которые представили на фестиваль арабские режиссеры, строят культурный мост между народами. То, что порой не удается политикам, получается у деятелей искусства".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
О долгой истории сотрудничества в области кинематографа и важности продолжения этой традиции говорили почетные гости церемонии открытия –деятели искусства и кино Египта, в том числе директор Каирской оперы Хамди Сутухи, директор телеканала Уасаикия Шериф Саид, кинокритик, академик Уалид Сейф, глава Академии искусств Хадда Габбар.
“Этот фестиваль очень-очень важен для культурного обмена между Египтом и Россией, для наших давних культурных связей, которые зародились много лет назад, и стали частью жизни египетского народа и Академия искусств,” – сказала госпожа Габбар.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
“Культурные и кинематографические связи между Египтом и Россией — это настоящие, глубокие, долгие и прочные отношения. Сегодняшний форум заставляет нас вспомнить прекрасные времена, когда египетские кинотеатры показывали русские фильмы,” — отметил господин Уалид Сейф.
Дискуссии, мастер-классы и много фильмов
Второй фестивальный день начался с мастер-класса авторов документального канал RT Руслана Гусарова и Вячеслава Гузя: "Документальное кино от идеи до эфира. Как снимать фильмы одинаково интересные для зрителей всего мира".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
Дискуссия “Традиционные ценности как основа объединения России и Ближнего Востока” вышла далеко за пределы официального формата и стала живым диалогом о семье, вере и искусстве, которое сближает.
"Я считаю, что фестиваль — это средоточие искусства, духовности и культуры. Его цель — поощрять создание документальных фильмов, которые приносят благо обществу, потому что рассказывают истории людей", — сказал отец Бутрос Даниэль, президент Египетского католического центра кино, один из гостей мероприятия.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
В зрительскую программу второго дня фестиваля вошли три ленты.
Фильм Руслана Гусарова и Артема Сомова “Один. Поле. Воин” — героическая история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. Три недели в одиночку он отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Прошел через настоящий ад и – выжил.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Лента “Расхитители Сирии” Вячеслава Гузя и Александра Авилова рассказала о том, как боевики ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) при поддержке западных кураторов превратили археологические объекты страны — Пальмиру, Эблу, Мари, Афамию — в источники наживы и продавали ценные артефакты на аукционах.
“Мины” производства египетского телеканала Alwathaeqeya — о том, как мины, оставленные на территории Египта во времена Второй мировой войны, до сих пор убивают мирных жителей. Показ посетил режиссер фильма Уалид Фарид.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
В третий день фестиваля зрители увидели три фильма.
“Позывной Царь” производства телеканала RT Док — о том, как потомок Николая I, который родился и вырос во Франции, воюет добровольцем за русский мир.
"Возвращение" производства RT Arabic, приуроченный к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом, впервые показали в Каире в 2024-м. Фильм повествует о советском военном переводчике, который спустя десятилетия возвращается в Египет как турист, встречает старых друзей и вновь погружается в культуру страны, которой посвятил большую часть жизни.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте
Съемки египетского документального фильма "Грань мечты" (The Brink of Dreams) режиссеров Нады Риад и Аймана Аль-Амира заняли четыре года. Картина рассказывает о группе девушек, полных решимости осуществить театральную мечту. В 2024 году фильм участвовал в официальном конкурсе Недели критики 77-го Каннского кинофестиваля и получил премию "Золотой глаз" за лучший документальный фильм, став первым египетским фильмом, удостоенным этой награды.
