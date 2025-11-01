В Египте завершился фестиваль российского кино "RT.Док"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Египте в залах Каирской оперы с 28 по 30 октября прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".

Открыл фестиваль фильм “Сестры милосердия” автора и режиссера "RT. Док" Ольги Кирий — о героической работе сестер милосердия на Донбассе.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

Почетным гостем церемонии открытия стал посол Российской Федерации в арабской республике Египет Георгий Борисенко.

"Душевность, которая сквозила в сегодняшней картине и во всех других документальных фильмах канала RT, очень важна для египетской публики, поскольку она показывает Россию во всей широте, во всей мощи и, безусловно, помогает укреплению взаимопонимания", — отметил он.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

Дипломат также отметил, что проведение фестиваля в залах Каирской оперы символично. В 1944 году, в разгар Второй мировой войны здесь показали советский фильм “Сталинград” о борьбе СССР против нацистской Германии. Так произошло знакомство египтян с отечественным кинематографом. Фильмы "RT Док" продолжают традицию кинодипломатии.

Помощь дипломатам

Генпродюсер фестиваля "RT. Док: Время наших героев", руководитель документального вещания RT, Екатерина Яковлева также подчеркнула исключительную роль искусства и, в частности, кино в выстраивании международных отношений.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

"Наши фильмы и картины, которые представили на фестиваль арабские режиссеры, строят культурный мост между народами. То, что порой не удается политикам, получается у деятелей искусства".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

О долгой истории сотрудничества в области кинематографа и важности продолжения этой традиции говорили почетные гости церемонии открытия –деятели искусства и кино Египта, в том числе директор Каирской оперы Хамди Сутухи, директор телеканала Уасаикия Шериф Саид, кинокритик, академик Уалид Сейф, глава Академии искусств Хадда Габбар.

“Этот фестиваль очень-очень важен для культурного обмена между Египтом и Россией, для наших давних культурных связей, которые зародились много лет назад, и стали частью жизни египетского народа и Академия искусств,” – сказала госпожа Габбар.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

“Культурные и кинематографические связи между Египтом и Россией — это настоящие, глубокие, долгие и прочные отношения. Сегодняшний форум заставляет нас вспомнить прекрасные времена, когда египетские кинотеатры показывали русские фильмы,” — отметил господин Уалид Сейф.

Дискуссии, мастер-классы и много фильмов

Второй фестивальный день начался с мастер-класса авторов документального канал RT Руслана Гусарова и Вячеслава Гузя: "Документальное кино от идеи до эфира. Как снимать фильмы одинаково интересные для зрителей всего мира".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

Дискуссия “Традиционные ценности как основа объединения России и Ближнего Востока” вышла далеко за пределы официального формата и стала живым диалогом о семье, вере и искусстве, которое сближает.



"Я считаю, что фестиваль — это средоточие искусства, духовности и культуры. Его цель — поощрять создание документальных фильмов, которые приносят благо обществу, потому что рассказывают истории людей", — сказал отец Бутрос Даниэль, президент Египетского католического центра кино, один из гостей мероприятия.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

В зрительскую программу второго дня фестиваля вошли три ленты.

Фильм Руслана Гусарова и Артема Сомова “Один. Поле. Воин” — героическая история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. Три недели в одиночку он отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Прошел через настоящий ад и – выжил.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Лента “Расхитители Сирии” Вячеслава Гузя и Александра Авилова рассказала о том, как боевики ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) при поддержке западных кураторов превратили археологические объекты страны — Пальмиру, Эблу, Мари, Афамию — в источники наживы и продавали ценные артефакты на аукционах.



“Мины” производства египетского телеканала Alwathaeqeya — о том, как мины, оставленные на территории Египта во времена Второй мировой войны, до сих пор убивают мирных жителей. Показ посетил режиссер фильма Уалид Фарид.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте

В третий день фестиваля зрители увидели три фильма.

“Позывной Царь” производства телеканала RT Док — о том, как потомок Николая I, который родился и вырос во Франции, воюет добровольцем за русский мир.

"Возвращение" производства RT Arabic, приуроченный к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом, впервые показали в Каире в 2024-м. Фильм повествует о советском военном переводчике, который спустя десятилетия возвращается в Египет как турист, встречает старых друзей и вновь погружается в культуру страны, которой посвятил большую часть жизни.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Египте