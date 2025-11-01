Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, Овечкин снова не забил - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
04:40 01.11.2025
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, Овечкин снова не забил
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, Овечкин снова не забил
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк айлендерс, александр овечкин, александр романов, илья сорокин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Айлендерс, Александр Овечкин, Александр Романов, Илья Сорокин
© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (35-я минута), Бо Хорват (45) и Мэтью Барзал (59). У хозяев площадки автором гола стал Том Уилсон (25).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, завершил встречу с показателем полезности "минус 3" и очков не набрал. Серия 40-летнего россиянина без результативных действий составляет три матча. Всего в 11 матчах сезона Овечкин набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).
Защитник "Айлендерс" Александр Романов заблокировал четыре броска и применил один силовой прием. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в сезоне-2025/26 подряд. "Айлендерс" прервали серию из трех поражений.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ
