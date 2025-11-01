"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, Овечкин снова не забил

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (35-я минута), Бо Хорват (45) и Мэтью Барзал (59). У хозяев площадки автором гола стал Том Уилсон (25).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, завершил встречу с показателем полезности "минус 3" и очков не набрал. Серия 40-летнего россиянина без результативных действий составляет три матча. Всего в 11 матчах сезона Овечкин набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).

Защитник "Айлендерс" Александр Романов заблокировал четыре броска и применил один силовой прием. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча.