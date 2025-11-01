В Москве началось прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем началось в ЦКБ №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости,

Прощание с ним проходит с 12.00 мск в ЦКБ. Близкие, друзья и коллеги несут цветы к траурному залу, чтобы проститься с артистом.