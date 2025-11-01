В Москве началось прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем началось в ЦКБ №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости,
Гриневич, подаривший свой голос голливудским актерам Брюсу Уиллису, Шону Коннери, а также Владимиру Шевелькову в фильме "Гардемарины, вперед!", умер в возрасте 69 лет в среду.
Прощание с ним проходит с 12.00 мск в ЦКБ. Близкие, друзья и коллеги несут цветы к траурному залу, чтобы проститься с артистом.
Андрей Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов"), Дэнниса Куэйда ("Внутреннее пространство", "Свободные люди"), Мэла Гибсона ("Сила стихии", "Бандит"), Джеффри Дина Моргана ("Убийства по открыткам", "Девятка"), Антонио Бандераса ("Филадельфия"), Эйдана Куинна ("Франкенштейн", "Легенды осени"), Владимира Шевелькова ("Гардемарины, вперед!") и многих-многих-многих других.
Как режиссёр дубляжа он работал над такими проектами как "Телефонная губка", "Военный ныряльщик", "Легенды осени", "Дом большой мамочки", сериалами "Терапия", "Платонические отношения", многими сезонами "Губки Боба", "Покемонов" и "Щенячьего патруля".