В России начал действовать ГОСТ к школьным стульям

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Конструкцию школьных стульев и функционирование габаритных ворот для безопасного движения на российских автодорогах с ноября урегулируют соответствующие ГОСТы - РИА Новости изучило содержание документов.

ГОСТ по стульям описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе. В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние две трети эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).

Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров.

Кроме того, с первого числа последнего месяца осени заработает еще один важный ГОСТ - по габаритным воротам. Его разработчик, федеральное автономное учреждение "РосдорНИИ", объясняет, что задача документа - обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений.

Там указали, что национальный стандарт включает классификацию габаритных ворот, правила применения и технические требования к их конструкции.

Согласно тексту обоих документов, дата введения их в действие - 1 ноября этого года.