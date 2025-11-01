Рейтинг@Mail.ru
02:19 01.11.2025 (обновлено: 11:10 01.11.2025)
В России начал действовать ГОСТ к школьным стульям
© РИА Новости / Алексей Владыкин
Школьные стулья
Школьные стулья
© РИА Новости / Алексей Владыкин
Перейти в медиабанк
Школьные стулья. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Конструкцию школьных стульев и функционирование габаритных ворот для безопасного движения на российских автодорогах с ноября урегулируют соответствующие ГОСТы - РИА Новости изучило содержание документов.
ГОСТ по стульям описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе. В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние две трети эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).
Стенд Росстандарта - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам
19 октября, 01:27
Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров.
Кроме того, с первого числа последнего месяца осени заработает еще один важный ГОСТ - по габаритным воротам. Его разработчик, федеральное автономное учреждение "РосдорНИИ", объясняет, что задача документа - обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений.
Там указали, что национальный стандарт включает классификацию габаритных ворот, правила применения и технические требования к их конструкции.
Согласно тексту обоих документов, дата введения их в действие - 1 ноября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
18 октября, 04:36
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
18 октября, 04:36
 
ГОСТ Общество Социальный навигатор СН_Образование
 
 
