Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/filippiny-2052340135.html
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию - РИА Новости, 01.11.2025
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуться в Россию с Филиппин троим детям, сообщила детский омбудсмен РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:41:00+03:00
2025-11-01T15:41:00+03:00
в мире
россия
санкт-петербург
филиппины
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020450693_0:93:3168:1875_1920x0_80_0_0_19a0c46e5342a75265d1ffede62dfd45.jpg
https://ria.ru/20251022/rabstvo-2049751633.html
россия
санкт-петербург
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020450693_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_a9ae33d92cddcca189a5492ac35ba7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкт-петербург, филиппины, мария львова-белова
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Филиппины, Мария Львова-Белова
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию

Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть с Филиппин троих детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуться в Россию с Филиппин троим детям, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Трое детей благодаря слаженной работе уполномоченного и российских дипломатов вернулись домой из Республики Филиппины", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По данным детского омбудсмена, трое детей - пяти, девяти и 12 лет - остались на Филиппинах без попечения родителей. Их временно разместили в учреждении на острове Себу, отметила Львова-Белова. Тогда органы опеки Санкт-Петербурга обратились в аппарат федерального детского омбудсмена, добавила детский омбудсмен.
"Опекуном ребят была назначена их бабушка. Помогли женщине приобрести билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники моего аппарата оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию", - подчеркнула Львова-Белова.
Детский омбудсмен рассказала, что дети уже находятся с бабушкой дома, в Санкт-Петербурге, она останется на связи с семьей.
"Благодарю посольство Российской Федерации в Республике Филиппины, посольство РФ в Королевстве Таиланд, органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга и всех, кто помог детям вернуться домой", - заключила Львова-Белова.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
22 октября, 07:18
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургФилиппиныМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала