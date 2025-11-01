Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуться в Россию с Филиппин троим детям, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"Опекуном ребят была назначена их бабушка. Помогли женщине приобрести билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники моего аппарата оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию", - подчеркнула Львова-Белова.