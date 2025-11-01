https://ria.ru/20251101/filippiny-2052340135.html
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуться в Россию с Филиппин троим детям, сообщила детский омбудсмен РИА Новости, 01.11.2025
россия
санкт-петербург
филиппины
Детский омбудсмен рассказала о возвращении детей с Филиппин в Россию
Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть с Филиппин троих детей
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуться в Россию с Филиппин троим детям, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Трое детей благодаря слаженной работе уполномоченного и российских дипломатов вернулись домой из Республики Филиппины", - написала Львова-Белова
в своем Telegram-канале
.
По данным детского омбудсмена, трое детей - пяти, девяти и 12 лет - остались на Филиппинах
без попечения родителей. Их временно разместили в учреждении на острове Себу
, отметила Львова-Белова. Тогда органы опеки Санкт-Петербурга
обратились в аппарат федерального детского омбудсмена, добавила детский омбудсмен.
"Опекуном ребят была назначена их бабушка. Помогли женщине приобрести билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники моего аппарата оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию", - подчеркнула Львова-Белова.
Детский омбудсмен рассказала, что дети уже находятся с бабушкой дома, в Санкт-Петербурге, она останется на связи с семьей.
"Благодарю посольство Российской Федерации в Республике Филиппины, посольство РФ
в Королевстве Таиланд, органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга и всех, кто помог детям вернуться домой", - заключила Львова-Белова.