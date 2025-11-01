В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. В Дагестане шестерых детей госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Казбековского района республики.

"Зарегистрировано десять случаев кишечной инфекции среди несовершеннолетних, шестеро в больнице", — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что все заболевшие — дети школьного и дошкольного возраста, проживающие в селении Дылым. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты отобрали пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.