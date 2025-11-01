Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей
15:56 01.11.2025 (обновлено: 17:53 01.11.2025)
В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей
В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей - РИА Новости, 01.11.2025
В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей
В Дагестане шестерых детей госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Казбековского района республики. РИА Новости, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. В Дагестане шестерых детей госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Казбековского района республики.
"Зарегистрировано десять случаев кишечной инфекции среди несовершеннолетних, шестеро в больнице", — сказала собеседница агентства.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы
В Бурятии 80 человек выписали из больницы после лечения от отравления
28 октября, 06:42
28 октября, 06:42
Уточняется, что все заболевшие — дети школьного и дошкольного возраста, проживающие в селении Дылым. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Специалисты отобрали пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.
Дагестанская прокуратура организовала проверку. Управление СК по республике возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль Следственного комитета России
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге
Вчера, 15:56
Вчера, 15:56
 
