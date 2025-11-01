https://ria.ru/20251101/deti-2052345416.html
В Дагестане из-за кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей
МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. В Дагестане шестерых детей госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Казбековского района республики.
"Зарегистрировано десять случаев кишечной инфекции среди несовершеннолетних, шестеро в больнице", — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что все заболевшие — дети школьного и дошкольного возраста, проживающие в селении Дылым. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Специалисты отобрали пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.
Дагестанская прокуратура организовала проверку. Управление СК по республике возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.