2025-11-01T16:24:00+03:00
2025-11-01T16:24:00+03:00
2025-11-01T17:16:00+03:00
происшествия
республика дагестан
казбековский район
республика дагестан
казбековский район
происшествия, республика дагестан, казбековский район
Происшествия, Республика Дагестан, Казбековский район
В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся десяти детей
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Состояние 10 детей с острой кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в районной администрации сообщили РИА Новости, что десять детей обратились к медикам с кишечной инфекцией, шестерых госпитализировали.
«
"По ситуации на 16.00 (мск) 1 ноября в стационаре Казбековской центральной районной больницы госпитализировано шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. У зарегистрированных пациентов взяли анализы, специалисты отобрали пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. По результатам обследования водопроводной сети мест подсоса канализации и протечек не обнаружили, вместе с тем принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование, добавили в администрации.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана
сообщили РИА Новости, что в связи с отравлением детей в Казбековском районе
организована проверка. В ведомстве отметили, что в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.