В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся десяти детей

"По ситуации на 16.00 (мск) 1 ноября в стационаре Казбековской центральной районной больницы госпитализировано шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение", – говорится в сообщении.