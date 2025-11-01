Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся десяти детей
16:24 01.11.2025 (обновлено: 17:16 01.11.2025)
В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся десяти детей
Состояние 10 детей с острой кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2025
В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся десяти детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Состояние 10 детей с острой кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в районной администрации сообщили РИА Новости, что десять детей обратились к медикам с кишечной инфекцией, шестерых госпитализировали.
"По ситуации на 16.00 (мск) 1 ноября в стационаре Казбековской центральной районной больницы госпитализировано шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. У зарегистрированных пациентов взяли анализы, специалисты отобрали пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. По результатам обследования водопроводной сети мест подсоса канализации и протечек не обнаружили, вместе с тем принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование, добавили в администрации.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что в связи с отравлением детей в Казбековском районе организована проверка. В ведомстве отметили, что в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге
