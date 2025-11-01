Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/dagestan-2052346800.html
В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом
В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 01.11.2025
В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом
Жительница Дагестана, обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве при получении материнского капитала, сама стала фигуранткой уголовного дела о... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:04:00+03:00
2025-11-01T16:04:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, telegram
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Telegram
В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом

Требовавшая маткапитал в Дагестане заявила на себя в полицию и попала под статью

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве при получении материнского капитала, сама стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, сообщила в своем Telegram канале руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
Женщина сообщила полиции, что при подаче заявления на получение маткапитала на двух ее детей в базе данных Социального фонда России уже были сведения о том, эта выплата была предоставлена еще в 2017 году. В своем заявлении она утверждала, что деньги получили мошенники: неизвестные якобы воспользовались данными из утерянного ею паспорта и поддельными свидетельствами о рождении детей, которых у нее якобы на тот момент вообще не было. По словам Гариевой, женщина требовала установить мошенников, покусившихся на деньги, и вернуть ей ее законное право на получение маткапитала.
«
"В ходе разбирательства сотрудниками экспертно- криминалистического центра МВД Дагестана была проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая и выявила правду. Оказалось, что подписи в заявлениях на выданный ранее сертификат маткапитала и о распоряжении его средствами, поданными в ОФСР по Республике Дагестан в 2017 году, выполнены самой заявительницей… В попытке смошенничать, женщина… стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве", – написала Гариева.
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
6 января, 10:22
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала