В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве при получении материнского капитала, сама стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, сообщила в своем Telegram канале руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
Женщина сообщила полиции, что при подаче заявления на получение маткапитала на двух ее детей в базе данных Социального фонда России уже были сведения о том, эта выплата была предоставлена еще в 2017 году. В своем заявлении она утверждала, что деньги получили мошенники: неизвестные якобы воспользовались данными из утерянного ею паспорта и поддельными свидетельствами о рождении детей, которых у нее якобы на тот момент вообще не было. По словам Гариевой, женщина требовала установить мошенников, покусившихся на деньги, и вернуть ей ее законное право на получение маткапитала.
"В ходе разбирательства сотрудниками экспертно- криминалистического центра МВД Дагестана была проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая и выявила правду. Оказалось, что подписи в заявлениях на выданный ранее сертификат маткапитала и о распоряжении его средствами, поданными в ОФСР по Республике Дагестан в 2017 году, выполнены самой заявительницей… В попытке смошенничать, женщина… стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве", – написала Гариева.
