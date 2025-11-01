https://ria.ru/20251101/bpla-2052429298.html
В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2025
