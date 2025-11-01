https://ria.ru/20251101/bespilotniki-2052229787.html
ПВО сбила четыре БПЛА в Воронежской области
ПВО сбила четыре БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО сбила четыре БПЛА в Воронежской области
ПВО сбила четыре БПЛА на территории трех муниципалитетов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:18:00+03:00
2025-11-01T02:18:00+03:00
2025-11-01T02:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
нововоронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217746_0:276:3148:2047_1920x0_80_0_0_b382a2c385db507015dd3d8d4bbf8161.jpg
https://ria.ru/20251101/bespilotnik-2052229520.html
воронежская область
воронеж
нововоронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217746_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_c7c5335dd0e07668d1e5e6eee9850ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж, нововоронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Нововоронеж, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила четыре БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили четыре БПЛА в трех муниципалитетах Воронежской области