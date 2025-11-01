https://ria.ru/20251101/bespilotnik-2052248884.html
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки 12 беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2025
воронежская область
В Воронежской области за ночь сбили 12 беспилотников, пострадавших нет