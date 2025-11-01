Рейтинг@Mail.ru
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/bespilotnik-2052248884.html
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки 12 беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T09:07:00+03:00
2025-11-01T09:07:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715635_0:169:3342:2048_1920x0_80_0_0_ea0123acd40e40170f20f9dbd3b1f358.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0989e4d4050512ab419e3838d9b403a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Воронежский губернатор рассказал подробности ночной атаки БПЛА

В Воронежской области за ночь сбили 12 беспилотников, пострадавших нет

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки 12 беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
В субботу Минобороны РФ заявило о десяти уничтоженных силами ПВО беспилотниках в Воронежской области.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух городских округах и семи районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 12 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала