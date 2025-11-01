Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург
22:06 01.11.2025
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург - РИА Новости, 01.11.2025
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
в мире
санкт-петербург
венесуэла
россия
александр беглов
симон боливар
евгений григорьев
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
венесуэла
россия
в мире, санкт-петербург, венесуэла, россия, александр беглов, симон боливар, евгений григорьев, пулково (аэропорт), airbus a340
В мире, Санкт-Петербург, Венесуэла, Россия, Александр Беглов, Симон Боливар, Евгений Григорьев, Пулково (аэропорт), Airbus A340
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург

Открыто прямое авиасообщение между Петербургом, Варадеро и Каракасом

© РИА Новости / Александр Гальперин
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту "Пулково" состоялась торжественная церемония, посвященная открытию прямого авиасообщения между Петербургом, Варадеро и Каракасом. Вылетевший из международного аэропорта имени Симона Боливара самолет авиакомпании Conviasa успешно совершил посадку в "Пулково" в субботу.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
29 октября, 01:34
В церемонии в "Пулково" принял участие посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
«
"Этот рейс представляет собой открытие связи между историческим и прекрасным городом Санкт-Петербургом и Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами. Также этот рейс представляет собой разрушение всех тех попыток санкций против наших стран. И этот рейс, это авиационная связь между нашими странами означает, конечно же, более крепкие и более близкие связи между нашими народами. Конечно же все это осуществляется в рамках подписанного в мае нашими президентами договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... Мы будем продолжать двигаться вперед, мы будем продолжать преодолевать все препятствия на нашем пути, будем продолжать укреплять связи между нашими странами", - сказал на церемонии посол Венесуэлы в РФ.
"Новый маршрут сблизит наши страны и города, даст импульс привлечению на берега Невы латиноамериканских туристов, желающих познакомиться с культурным наследием Санкт-Петербурга. Петербуржцы получат возможность быстрее добираться до Кубы и Венесуэлы, чтобы увидеть красоту этих стран и по достоинству оценить гостеприимство их жителей", – отметил в своем приветствии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которое зачитал председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев.
Авиасообщение открывается в год 80-летия установления российско-венесуэльских дипломатических отношений.
"Пусть этот рейс станет символом крепкой дружбы и сотрудничества российского, венесуэльского и кубинского народов!" – отмечается в приветствии Беглова.
Ранее сообщалось, что рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией
28 октября, 10:36
В Южной Корее потребовали возобновить прямые авиарейсы с Россией
28 октября, 10:36
 
В миреСанкт-ПетербургВенесуэлаРоссияАлександр БегловСимон БоливарЕвгений ГригорьевПулково (аэропорт)Airbus A340
 
 
