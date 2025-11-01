Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" продлил серию домашних побед над "Нефтехимиком"
Хоккей
 
01.11.2025
"Авангард" продлил серию домашних побед над "Нефтехимиком"
"Авангард" продлил серию домашних побед над "Нефтехимиком"
Омский "Авангард" на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
/20251101/kkhl-2052286482.html
"Авангард" продлил серию домашних побед над "Нефтехимиком"

"Авангард" в 11-й раз подряд обыграл "Нефтехимик" на своем льду

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Константин Окулов (5-я минута) и Игорь Мартынов (23). У "Нефтехимика" отличился Данил Юртайкин (36).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
2 : 1
Нефтехимик
04:05 • Константин Окулов
(Максим Лажуа, Николай Прохоркин)
22:15 • Игорь Мартынов
35:33 • Данил Юртайкин
(Булат Шафигуллин, Владислав Барулин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Авангард" в 11-й раз подряд обыграл дома "Нефтехимик". Последний раз омский клуб проигрывал "волкам" на своем льду в декабре 2017 года.
"Авангард" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. "Нефтехимик" (23 очка) располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Авангард" 5 ноября на выезде сыграет против хабаровского "Амура", "Нефтехимик" двумя днями ранее в гостях встретится с астанинским "Барысом".
