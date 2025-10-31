Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы

АСТАНА, 31 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его государственного визита в Россию 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут позитивное влияние на ход сотрудничества двух стран.
"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
По данным пресс-службы, Токаев провел в Астане встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, он поздравил собеседника с переизбранием на пост главы региона и поблагодарил его за активное участие в упрочении казахско-российских отношений, взаимовыгодного партнерства между регионами Казахстана и Татарстаном.
Сообщается, что Токаев отметил успешное сотрудничество в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии, по его мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями "КАМАЗ" и "Татнефть".
В свою очередь Минниханов поблагодарил Токаева за приглашение посетить Казахстан и подтвердил заинтересованность в наращивании контактов в сферах бизнеса, промышленности, образования и культуры.
