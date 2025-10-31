Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы

АСТАНА, 31 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его государственного визита в Россию 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут позитивное влияние на ход сотрудничества двух стран.