Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы
16:50 31.10.2025 (обновлено: 17:03 31.10.2025)
Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы
Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы - РИА Новости, 31.10.2025
Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его государственного визита в Россию 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
москва
в мире, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы

В ходе визита в Москву Токаев собирается подписать важные документы

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 31 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его государственного визита в Россию 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут позитивное влияние на ход сотрудничества двух стран.
"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
По данным пресс-службы, Токаев провел в Астане встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, он поздравил собеседника с переизбранием на пост главы региона и поблагодарил его за активное участие в упрочении казахско-российских отношений, взаимовыгодного партнерства между регионами Казахстана и Татарстаном.
Сообщается, что Токаев отметил успешное сотрудничество в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии, по его мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями "КАМАЗ" и "Татнефть".
В свою очередь Минниханов поблагодарил Токаева за приглашение посетить Казахстан и подтвердил заинтересованность в наращивании контактов в сферах бизнеса, промышленности, образования и культуры.
В миреКазахстанРоссияМоскваКасым-Жомарт Токаев
 
 
