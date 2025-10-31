Рейтинг@Mail.ru
01:07 31.10.2025
В ГД хотят ввести ответственность за незаконные штрафы для водителей
общество, ярослав нилов, дмитрий свищев, александр ющенко, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Александр Ющенко, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
© РИА Новости / Сергей БелоусовВидеорегистраторы
Видеорегистраторы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Видеорегистраторы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты ГД внесут в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для владельцев автомобилей по фото- и видеоматериалам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также депутаты ГД Дмитрий Свищев (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы
28 октября, 23:13
"Проект федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан в целях защиты прав владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе, или нарушение вызвано тенью от машины.
В документах отмечается, что в настоящее время собственники транспортных средств часто получают постановления с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению, и несмотря на это, должностные лица подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф.
Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой устанавливается, что за направление незаконного постановления инспектор будет обязан заплатить штраф.
Принятие данной инициативы, по мнению автора, защитит права автомобилистов, повысит дисциплину должностных лиц и сократит количество необоснованных штрафов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ГД хотят отменять штрафы водителям за нарушения из-за ямы на дороге
28 октября, 13:23
 
