В ГД хотят ввести ответственность за незаконные штрафы для водителей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты ГД внесут в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для владельцев автомобилей по фото- и видеоматериалам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан в целях защиты прав владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе, или нарушение вызвано тенью от машины.

В документах отмечается, что в настоящее время собственники транспортных средств часто получают постановления с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению, и несмотря на это, должностные лица подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой устанавливается, что за направление незаконного постановления инспектор будет обязан заплатить штраф.