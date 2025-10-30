В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге тепловоза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в поджоге тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Во вторник управление на транспорте МВД России по СЗФО сообщило, что задержан 22-летний житель Ленинградской области, причастный к поджогу тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о теракте. Сообщалось, что молодой человек совершил поджог по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер.
"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Кнопа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ… Срок меры – 26 декабря", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что молодой человек проник в кабину машиниста маневрового локомотива, вылил на пол кабины из канистры смесь бензина и масла, после чего поджег горючую смесь. С места преступления он скрылся. В этот же день обвиняемый отправился к электрической подстанции в населенном пункте Гомонтово Волосовского района, где произвел разведку местности, фиксируя свои действия на мобильный телефон и отправляя видеозаписи неустановленному лицу. После этого он неоднократно пытался проникнуть на территорию электрической подстанции, чтобы совершить поджог, однако не смог его совершить по независящим от него обстоятельствам.