В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге тепловоза - РИА Новости, 30.10.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге тепловоза
В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге тепловоза - РИА Новости, 30.10.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в поджоге тепловоза
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в поджоге тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1,... РИА Новости, 30.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в поджоге тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Во вторник управление на транспорте МВД России по СЗФО сообщило, что задержан 22-летний житель Ленинградской области, причастный к поджогу тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о теракте. Сообщалось, что молодой человек совершил поджог по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер.
"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Кнопа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ… Срок меры – 26 декабря", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что молодой человек проник в кабину машиниста маневрового локомотива, вылил на пол кабины из канистры смесь бензина и масла, после чего поджег горючую смесь. С места преступления он скрылся. В этот же день обвиняемый отправился к электрической подстанции в населенном пункте Гомонтово Волосовского района, где произвел разведку местности, фиксируя свои действия на мобильный телефон и отправляя видеозаписи неустановленному лицу. После этого он неоднократно пытался проникнуть на территорию электрической подстанции, чтобы совершить поджог, однако не смог его совершить по независящим от него обстоятельствам.
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
28 октября, 11:56
