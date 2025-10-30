Рейтинг@Mail.ru
Дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/baku-2051975345.html
Дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину
Дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину - РИА Новости, 30.10.2025
Дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину
Российские дипломаты пока не получили консульский доступ к россиянину Дмитрию Федорову, который содержится под арестом в Баку при неудовлетворительном состоянии РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:56:00+03:00
2025-10-30T22:56:00+03:00
в мире
баку
россия
санкт-петербург
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20250703/dostup--2026865160.html
баку
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, россия, санкт-петербург, мария захарова
В мире, Баку, Россия, Санкт-Петербург, Мария Захарова
Дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину

Захарова: дипломаты пока не получили доступ к задержанному в Баку россиянину

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские дипломаты пока не получили консульский доступ к россиянину Дмитрию Федорову, который содержится под арестом в Баку при неудовлетворительном состоянии здоровья, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она указала, что ситуация с этим студентом из Санкт-Петербурга вызывает беспокойство, есть множество сигналов о проблемах с его здоровьем.
«
"Посольство России в Баку вчера повторно направило азербайджанской стороне запрос на встречу с российским гражданином и на предоставление ему квалифицированной медицинской помощи. Консульский доступ, к сожалению, пока не получен. Держим данный сюжет на контроле", - отметила Захарова.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам
3 июля, 08:56
 
В миреБакуРоссияСанкт-ПетербургМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала