Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полярные сияния можно будет наблюдать над северо-западными регионами России в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).

"На фоне наблюдающейся второй день подряд умеренной геомагнитной нестабильности, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

"Хотя полярные сияния часто прилагаются в дополнение к магнитным бурям, в данном случае полярный овал сформирован без этой нагрузки. Магнитное поле, хотя и показывает признаки нестабильности, держится, в основном, в зелёной зоне. Риски геомагнитных бурь при этом сохранятся ещё около суток", - уточнили в Лаборатории.