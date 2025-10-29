Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние
22:00 29.10.2025
Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние
Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние
россия
архангельская область
республика карелия
вспышки на солнце
россия
архангельская область
республика карелия
россия, архангельская область, республика карелия, вспышки на солнце
Наука, Россия, Архангельская область, Республика Карелия, вспышки на Солнце
© Фото : Twitter/Nick HagueПолярное сияние с борта МКС
© Фото : Twitter/Nick Hague
Полярное сияние с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полярные сияния можно будет наблюдать над северо-западными регионами России в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).
"На фоне наблюдающейся второй день подряд умеренной геомагнитной нестабильности, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что наиболее благоприятные условия складываются в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми. Также повышены вероятности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В центральных регионах России наблюдения пока невозможны.
"Хотя полярные сияния часто прилагаются в дополнение к магнитным бурям, в данном случае полярный овал сформирован без этой нагрузки. Магнитное поле, хотя и показывает признаки нестабильности, держится, в основном, в зелёной зоне. Риски геомагнитных бурь при этом сохранятся ещё около суток", - уточнили в Лаборатории.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы
