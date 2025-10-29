https://ria.ru/20251029/siyanie-2051656362.html
Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние
наука
россия
архангельская область
республика карелия
вспышки на солнце
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полярные сияния можно будет наблюдать над северо-западными регионами России в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).
«
"На фоне наблюдающейся второй день подряд умеренной геомагнитной нестабильности, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что наиболее благоприятные условия складываются в Мурманской и Архангельской областях
, в Карелии
, в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми
. Также повышены вероятности для Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
. В центральных регионах России
наблюдения пока невозможны.
"Хотя полярные сияния часто прилагаются в дополнение к магнитным бурям, в данном случае полярный овал сформирован без этой нагрузки. Магнитное поле, хотя и показывает признаки нестабильности, держится, в основном, в зелёной зоне. Риски геомагнитных бурь при этом сохранятся ещё около суток", - уточнили в Лаборатории.