Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе
29.10.2025
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе
Существующая в РФ 11-летняя система обучения в школе доказала свою эффективность, она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов страны, заявил...
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Существующая в РФ 11-летняя система обучения в школе доказала свою эффективность, она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб
заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Я не сторонник увеличения срока обучения до 12 лет. Наша 11-летняя система доказала свою эффективность – она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов, включая военные и инженерные, что я знаю на личном примере", - сказал Мурог.
Что касается возраста, по мнению сенатора, здесь нужен гибкий подход.
"В свое время мой младший сын пошел в шесть, и было видно, что ему тяжеловато. Не каждый ребенок в этом возрасте готов к систематической учебе. Гораздо важнее не формальный возраст, а индивидуальная готовность ребенка – интеллектуальная и психологическая", - отметил законодатель.
Мурог полагает, что настоящее качество образования достигается "за счет современных методик, сильных педагогов и мотивированных учеников".