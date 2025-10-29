Рейтинг@Mail.ru
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе - РИА Новости, 29.10.2025
16:31 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/shkola-2051553635.html
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе - РИА Новости, 29.10.2025
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе
Существующая в РФ 11-летняя система обучения в школе доказала свою эффективность, она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов страны, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
общество, россия, владислав гриб, совет федерации рф
Общество, Россия, Владислав Гриб, Совет Федерации РФ
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе

Сенатор Мурог: 11-летняя система обучения в школе доказала свою эффективность

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Существующая в РФ 11-летняя система обучения в школе доказала свою эффективность, она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Я не сторонник увеличения срока обучения до 12 лет. Наша 11-летняя система доказала свою эффективность – она готовит конкурентоспособных выпускников для ведущих вузов, включая военные и инженерные, что я знаю на личном примере", - сказал Мурог.
Что касается возраста, по мнению сенатора, здесь нужен гибкий подход.
"В свое время мой младший сын пошел в шесть, и было видно, что ему тяжеловато. Не каждый ребенок в этом возрасте готов к систематической учебе. Гораздо важнее не формальный возраст, а индивидуальная готовность ребенка – интеллектуальная и психологическая", - отметил законодатель.
Мурог полагает, что настоящее качество образования достигается "за счет современных методик, сильных педагогов и мотивированных учеников".
ОбществоРоссияВладислав ГрибСовет Федерации РФ
 
 
