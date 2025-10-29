Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
16:09 29.10.2025
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования - РИА Новости, 29.10.2025
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
В Санкт-Петербурге задержана пара, причастная к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:09:00+03:00
2025-10-29T16:09:00+03:00
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования

В Петербурге двоих человек задержали за поджог железнодорожного оборудования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержана пара, причастная к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"Установлено, что молодая пара, находясь на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская – Купчинская, за денежное вознаграждение в сумме 400 долларов совершили поджог батарейного шкафа", - говорится в сообщении.
Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны двое местных жителей 17 и 21 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание на срок до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.
Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции
28 октября, 17:57
 
Происшествия
 
 
