В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования - РИА Новости, 29.10.2025
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
В Санкт-Петербурге задержана пара, причастная к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:09:00+03:00
2025-10-29T16:09:00+03:00
2025-10-29T16:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкт-петербург
россия
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержана пара, причастная к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"Установлено, что молодая пара, находясь на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская – Купчинская, за денежное вознаграждение в сумме 400 долларов совершили поджог батарейного шкафа", - говорится в сообщении.
Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
и ОМОН
"Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны двое местных жителей 17 и 21 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание на срок до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.