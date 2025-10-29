В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержана пара, причастная к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

"Установлено, что молодая пара, находясь на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская – Купчинская, за денежное вознаграждение в сумме 400 долларов совершили поджог батарейного шкафа", - говорится в сообщении.