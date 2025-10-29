Певице Логиновой грозит новый арест в Петербурге, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга намерена ходатайствовать перед судом о назначении нового административного ареста уличной певице Диане Логиновой и двум музыкантам её группы, уже отбывшим аналогичное наказание за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

Во вторник источник сообщал агентству о составлении в отношении Логиновой и её гитариста новых административных протоколов по статье об организации несогласованного массового мероприятия.

"Сегодня полицейские планируют доставить обоих правонарушителей в суд и ходатайствовать о наказании в виде административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в среду аналогичный административный протокол вновь получил и барабанщик Логиновой, которому также грозит административный арест. Источник напомнил, что повторное привлечение исполнительницы и музыкантов к ответственности связано с ещё одним уличным "концертом" в Центральном районе Петербурга

Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу новых административных протоколов в отношении Логиновой и её музыкантов РИА Новости пока не располагает.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ , двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.