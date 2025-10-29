Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наиболее популярными профессиями для бесплатного переобучения стали 1С-программисты, специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, аналитики данных и инженеры-тестировщики, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«
"Самыми востребованными программами бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Кадры" стали специальности, позволяющие приобрести цифровые навыки. По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, аналитиков данных и инженеров-тестировщиков", - говорится в сообщении.
Переобучение в 2025 году проходит по 360 востребованным профессиям. Отмечается, что среди рабочих специальностей самыми популярными являются швея, сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтер и водитель погрузчика. Кроме того, востребованы профессия няни, помощника по уходу, воспитателя и медицинской сестры.
"К обучению уже приступили свыше 97 тысяч граждан. Основная задача программ переобучения по нацпроекту "Кадры" - обеспечить соискателей практическими навыками, которые востребованы работодателями и позволят соискателю не только оперативно получить работу сейчас, но и быть востребованным в будущем. Программы для обучения отобраны с опорой на прогноз кадровой потребности на среднесрочный период", — приводятся в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.