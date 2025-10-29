Рейтинг@Mail.ru
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения - РИА Новости, 29.10.2025
11:46 29.10.2025 (обновлено: 12:08 29.10.2025)
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения - РИА Новости, 29.10.2025
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения
Наиболее популярными профессиями для бесплатного переобучения стали 1С-программисты, специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, аналитики... РИА Новости, 29.10.2025
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков, Социальный навигатор, Кем стать, СН_Образование
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения

Минтруд: специалист по ИИ стал одной из популярных профессий для переобучения

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наиболее популярными профессиями для бесплатного переобучения стали 1С-программисты, специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, аналитики данных и инженеры-тестировщики, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
"Самыми востребованными программами бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Кадры" стали специальности, позволяющие приобрести цифровые навыки. По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, аналитиков данных и инженеров-тестировщиков", - говорится в сообщении.
Переобучение в 2025 году проходит по 360 востребованным профессиям. Отмечается, что среди рабочих специальностей самыми популярными являются швея, сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтер и водитель погрузчика. Кроме того, востребованы профессия няни, помощника по уходу, воспитателя и медицинской сестры.
"К обучению уже приступили свыше 97 тысяч граждан. Основная задача программ переобучения по нацпроекту "Кадры" - обеспечить соискателей практическими навыками, которые востребованы работодателями и позволят соискателю не только оперативно получить работу сейчас, но и быть востребованным в будущем. Программы для обучения отобраны с опорой на прогноз кадровой потребности на среднесрочный период", — приводятся в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Вход в здание Министерства труда России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
24 марта, 06:32
 
Антон Котяков
 
 
