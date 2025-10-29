Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения

"Самыми востребованными программами бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Кадры" стали специальности, позволяющие приобрести цифровые навыки. По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, аналитиков данных и инженеров-тестировщиков", - говорится в сообщении.

Переобучение в 2025 году проходит по 360 востребованным профессиям. Отмечается, что среди рабочих специальностей самыми популярными являются швея, сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтер и водитель погрузчика. Кроме того, востребованы профессия няни, помощника по уходу, воспитателя и медицинской сестры.