В шести аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В шести аэропортах страны сняли временные ограничения, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:28:00+03:00
2025-10-29T05:28:00+03:00
2025-10-29T05:31:00+03:00
безопасность
волгоград
геленджик
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
краснодар
ульяновск
чебоксары
2025
Безопасность, Волгоград, Геленджик, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Краснодар, Ульяновск, Чебоксары
