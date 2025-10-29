Рейтинг@Mail.ru
11:32 29.10.2025
Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы экс-мэра Сочи
россия
сочи
краснодарский край
алексей копайгородский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
россия
сочи
краснодарский край
россия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф
Россия, Сочи, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Генеральная прокуратура РФ
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алексей Копайгородский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, оцениваемые в почти 1,7 миллиарда рублей, а также взыскать с экс-чиновника 215 миллионов рублей как эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, следует из материалов искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Обратить в доход государства следующее имущество Копайгородского А.С. на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей 82 копеек… Взыскать с Копайгородского А.С. в пользу Российской Федерации 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости следующего имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, отчужденного к моменту подачи искового заявления", - говорится в материалах дела.
Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока
22 сентября, 20:39
Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока
22 сентября, 20:39
В качестве обеспечительных мер надзор попросил наложить арест на найденное в ходе обысков и проверок имущество и активы.
Из документа следует, что иск направлен в Хостинский районный суд Сочи и предъявлен Копайгородскому, а соответчиками по нему выступают его супруга Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, Давид Давлатов, Полина Чернышенко, Екатерина Минковская, Родион Каграманян, Максим Калита, Ксения Михайлова (Шеина), Иван Тихонов, Николай Владимиров, Иван Дворовенко, а также несколько организаций. Это ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ "Отражение", ООО "Хугге", АНО "Мир детства".
"С целью сокрытия своих доходов Копайгородский А.С. и Копайгородская Я.Н. заключили 06.09.2023 брачный договор, согласно которому доходы последней, полученные от деятельности хозяйственных обществ, предпринимательской деятельности признаются ее раздельной собственностью, его согласие для совершения сделок не требуется. Помимо этого, Копайгородский также с целью сокрытия своего реального имущественного положения решил оформить своей матери Копайгородской Г.А. статус индивидуального предпринимателя для осуществления совместной коммерческой деятельности", - отмечается в иске.
При этом, подчеркивается в исковых материалах, проверка за 2019-2023 годы выявила несоответствие расходов Копайгородского полученным доходам. В частности, установлено, что он фактически является владельцем элитной, коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, часы зарубежных производителей, ювелирные изделия.
Чтобы скрыть деньги и активы, Копайгородский регистрировал их на свою мать, супругу и приближенных к нему людей. В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены крупные суммы денег, а также дорогие часы и ювелирные изделия.
Задержание - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-мэра Назарово арестовали по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей
8 октября, 13:19
"Вышеуказанные денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей изъяты и хранятся на специальном счете Следственного департамента МВД России… В иностранной валюте, а именно 2100 евро и 40 000 долларов США, изъяты и хранятся на специальном счете Следственного департамента МВД России", - указывается в материалах дела.
Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Янине Копайгородской также предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.
Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-чиновнице мэрии Кызыла вынесли приговор за махинации с землей
11:25
 
Россия, Сочи, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Генеральная прокуратура РФ
 
 
