"Сожги его": что стало с Akmal, не взявшим на концерте сине-желтый пакет

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Либеральная публика в ближнем и дальнем зарубежье продолжает совершать действия, далекие от провозглашаемого ими свободомыслия. В Казахстане пользователи Сети пытались добиться отмены ноябрьского концерта рэпера Тимати в Астане — из-за пророссийской позиции музыканта. По той же причине не состоятся выступления Полины Гагариной. А теперь подозрительно быстро из-за разных технических неполадок сорвались концерты в трех казахстанских городах певца Akmal' (Акмаль Ходжаниязов).
По техническим ли причинам?
"В Павлодаре прекращена подача водоснабжения, в Усть-Каменогорске — в связи с пожарной безопасностью (отменили концерт. — Прим. ред.), в Костанае — электроэнергия. Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов", — прокомментировала ситуацию с казахстанскими выступлениями продюсер Акмаля Анастасия Галкина.
Технические неполадки одна за другой последовали после бурных обсуждений в соцсетях поступка музыканта в казахстанском Петропавловске 23 октября. Певец вернул зрительнице сине-желтый упаковочный пакет от ее подарка, сказав, что ему не нравятся цвета, и предложил сжечь его.
Некоторые пользователи усмотрели в этом неуважение к казахстанскому флагу. Но цвета того подарочного пакета на самом деле никак не ассоциировались с государственной символикой республики. Оттенки сильно отличаются. В национальном флаге Казахстана светло-голубой (даже цвет бирюзы), а не синий сочетается с желтым (как на украинском).
Певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal') на церемонии вручения II премии Гильдии кастинг-директоров в Театре на Бронной в Москве
"Гриш, мы передаем тебе пламенный привет с твоей супругой на нашем концерте. Очень жаль, что тебя нет с нами на этом торжестве. Но мы тебе хотим сказать огромное спасибо за то, что ты нам позволяешь сегодня быть тут. Потому что ты — герой нашего времени. Спасибо тебе большое. Я искренне желаю тебе вернуться здоровым, целым, в сохранности, невредимым. Потому что твои любимые люди тебя ждут дома. Надо возвращаться, Гриша. Спасибо тебе большое", — сказал артист.
Молодой талант
Акмаль Ходжаниязов (Akmal') родился 23 ноября 2003 года в Ашхабаде (Туркменистан). Семья переехала в Санкт-Петербург, получила российское гражданство. Здесь певец продолжил музыкальное образование.
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выступает на гала-концерте Х Всероссийского фестиваля-конкурса "Имена России", приуроченном к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой, в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выступает на гала-концерте Х Всероссийского фестиваля-конкурса "Имена России", приуроченном к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой, в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2025. Легенда" в "Live Арене" в Москве
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2025. Легенда" в "Live Арене" в Москве
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выступает на гала-концерте Х Всероссийского фестиваля-конкурса "Имена России", приуроченном к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой, в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2025. Легенда" в "Live Арене" в Москве
В 14 лет он попал на шоу "Голос. Дети", в команду Басты. Дошел до финала проекта. Его первый трек "Бесишь" вышел в 2020-м. Композиции "Возьми меня", "Вдоль дорог" и "Из-за тебя" стали хитами в социальных сетях.
В 2022-м Акмаль выпустил дебютный альбом "Песни о твоих глазах", который быстро завоевал статус платинового.
Бойкоты
Ранее казахстанским либералам удалось добиться отмены концерта Полины Гагариной в Астане, запланированного на 27 ноября. Частный организатор поддался на призывы бойкотировать певицу за то, что она публично поддерживает политику России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.