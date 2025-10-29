Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) на красной дорожке перед церемонией вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2025. Легенда" в комплексе "Live Арена" в Москве

"Сожги его": что стало с Akmal, не взявшим на концерте сине-желтый пакет

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Либеральная публика в ближнем и дальнем зарубежье продолжает совершать действия, далекие от провозглашаемого ими свободомыслия. В Казахстане пользователи Сети пытались добиться отмены ноябрьского концерта рэпера Тимати в Астане — из-за пророссийской позиции музыканта. По той же причине не состоятся выступления Полины Гагариной. А теперь подозрительно быстро из-за разных технических неполадок сорвались концерты в трех казахстанских городах певца Akmal' (Акмаль Ходжаниязов).

По техническим ли причинам?

"В Павлодаре прекращена подача водоснабжения, в Усть-Каменогорске — в связи с пожарной безопасностью (отменили концерт. — Прим. ред.), в Костанае — электроэнергия. Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов", — прокомментировала ситуацию с казахстанскими выступлениями продюсер Акмаля Анастасия Галкина.

Технические неполадки одна за другой последовали после бурных обсуждений в соцсетях поступка музыканта в казахстанском Петропавловске 23 октября. Певец вернул зрительнице сине-желтый упаковочный пакет от ее подарка, сказав, что ему не нравятся цвета, и предложил сжечь его.

© Кадр видео из соцсетей Концерт российского певца Акмаля в Казахстане © Кадр видео из соцсетей Концерт российского певца Акмаля в Казахстане

Некоторые пользователи усмотрели в этом неуважение к казахстанскому флагу. Но цвета того подарочного пакета на самом деле никак не ассоциировались с государственной символикой республики. Оттенки сильно отличаются. В национальном флаге Казахстана светло-голубой (даже цвет бирюзы), а не синий сочетается с желтым (как на украинском).

Итог — отмена оставшихся пяти концертов Akmal' в республике.

"Мы приняли решение не комментировать. Не хотим удерживать внимание на этом", — добавила Анастасия Галкина.

Сам 21-летний российский артист открыто демонстрирует патриотическую позицию. На одном из концертов по просьбе зрительницы он записал видеообращение для ее мужа, который служит сейчас на СВО.

"Гриш, мы передаем тебе пламенный привет с твоей супругой на нашем концерте. Очень жаль, что тебя нет с нами на этом торжестве. Но мы тебе хотим сказать огромное спасибо за то, что ты нам позволяешь сегодня быть тут. Потому что ты — герой нашего времени. Спасибо тебе большое. Я искренне желаю тебе вернуться здоровым, целым, в сохранности, невредимым. Потому что твои любимые люди тебя ждут дома. Надо возвращаться, Гриша. Спасибо тебе большое", — сказал артист.

Молодой талант

Акмаль Ходжаниязов (Akmal') родился 23 ноября 2003 года в Ашхабаде (Туркменистан). Семья переехала в Санкт-Петербург, получила российское гражданство. Здесь певец продолжил музыкальное образование.

В 14 лет он попал на шоу "Голос. Дети", в команду Басты. Дошел до финала проекта. Его первый трек "Бесишь" вышел в 2020-м. Композиции "Возьми меня", "Вдоль дорог" и "Из-за тебя" стали хитами в социальных сетях.

В 2022-м Акмаль выпустил дебютный альбом "Песни о твоих глазах", который быстро завоевал статус платинового.

Бойкоты

Ранее казахстанским либералам удалось добиться отмены концерта Полины Гагариной в Астане, запланированного на 27 ноября. Частный организатор поддался на призывы бойкотировать певицу за то, что она публично поддерживает политику России.

В 2023-м выступление Гагариной в Алматы также не состоялось из-за общественного недовольства.

Казахстанские поклонники Тимати, несмотря на протесты в Сети некоторой части населения республики, все-таки смогут побывать на концертах своего кумира.