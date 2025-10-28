https://ria.ru/20251028/podzhog-2051281815.html
Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции
Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции - РИА Новости, 28.10.2025
Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции
Задержан молодой человек, причастный к поджогу тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное
2025-10-28T17:57:00+03:00
2025-10-28T17:57:00+03:00
2025-10-28T18:03:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"Установлено, что 22-летний житель Ленинградской области, находясь вблизи железнодорожной станции Ораниенбаум-1 Петродворцового района Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины маневрового тепловоза. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Выяснено, что противоправное деяние молодой человек совершил по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер", – говорится в сообщении
.
Молодой человек был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и работниками транспортной организации при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.