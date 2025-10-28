Жителя Ленинградской области задержали за поджог тепловоза на ж/д станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.

"Установлено, что 22-летний житель Ленинградской области, находясь вблизи железнодорожной станции Ораниенбаум-1 Петродворцового района Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины маневрового тепловоза. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Выяснено, что противоправное деяние молодой человек совершил по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер", – говорится в сообщении

Молодой человек был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и работниками транспортной организации при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.