Эксперты развенчали мифы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Участники видеомоста, объединившего Москву, Волгоград, Донецк и Мелитополь, развенчали наиболее распространенные мифы об освобождении территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках проекта "Отражение: 1941–1945".

Говоря о мифах, врио директора Мелитопольского городского краеведческого музея Татьяна Шевченко-Чепелева подчеркнула, что в постсоветское время на Украине укоренилось утверждение, будто республику освобождали исключительно украинцы.

"Я постоянно напоминаю, что наш город освобождали представители всего Советского Союза. Тем, кто в это не верит, рекомендую сходить на братское кладбище. На гранитных плитах высечено 4343 фамилии. По ним можно понять, какой национальности был солдат, погибший за освобождение нашего города", — сказала она.

Отдельно участники видеомоста назвали заблуждения, которые сложились вокруг работы фронтовых корреспондентов. Один из главных мифов связан с тем, что военные фотографии тех лет якобы были постановочными, рассказала старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова. Она подчеркнула, что это заблуждение не имеет фактических оснований.

"Материалы проекта "Отражение: 1941–1945" показывают и широкий спектр тем, и разные условия работы фотографов. Они развенчивают миф о том, что все хорошие военные фотографии постановочные. Это была репортажная съемка профессиональных фотокорреспондентов", — отметила эксперт.

Она добавила, что важно говорить не только о самих фотографиях, но и о людях, которые стояли за кадром.

"Очень часто в тени остаются личности фотокорреспондентов. В этом поле до сих пор возможны новые открытия, поскольку фактически широкая общественность знает о фотокорреспондентах Великой Отечественной войны очень мало", — подчеркнула Волкова. Она отметила, что сотрудники медиагруппы, преемницы Совинформбюро, по крупицам из разных источников восстанавливают биографии военных корреспондентов, их боевой путь.

С ней согласился первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко. По его словам, в годы войны Главное политическое управление действительно давало четкие указания фронтовым корреспондентам — какие темы освещать, какие акценты делать и в каком направлении вести съемку. Однако, оказавшись на передовой, фотографы не ограничивались предписаниями. Они снимали все, что видели, часто фиксируя сцены, которые в то время не поощрялись официально. Именно эти кадры сегодня считаются знаковыми.

Специалист подтвердил: распространенное мнение о "постановочных" военных фотографиях — это миф. Когда требовалось проиллюстрировать подвиг бойца, а корреспондента не было на месте событий, снимок мог быть восстановлен уже после — лишь как визуальный рассказ о произошедшем для газетной статьи.

"Выставка показывает, насколько тяжело было фронтовым корреспондентам: там не было комфортных условий. Это погода от -40°C до +30°C. Это пленка, которая замерзала или плавилась на солнце. Это постоянный поиск светлого неба. Это съемка на воде, в снегу, в воздухе. Через все это проходили фронтовые корреспонденты, не жалея себя, свои жизни", — подчеркнул он.

Заведующая отделом "Военно-исторический музей Великой Отечественной войны" Донецкого республиканского краеведческого музея Людмила Декурно отметила, что выставка включает фотографии Евгения Халдея. Однако не все жители региона знают, что автор известного снимка, на котором советские солдаты водружают флаг над Рейхстагом, был их земляком. О его жизни и процессе создания этой фотографии тоже сложилось множество мифов, которые организаторы планируют развенчать в рамках проекта.

Как отметила заведующая отделом специальных проектов музея-заповедника "Сталинградская битва", руководитель проекта "Отражение: 1941-1945" Алена Уткина, сериал, выставка и интерактивные лекции в гибридном формате призваны познакомить зрителей с реальными судьбами военкоров.

"У нас созданы лектории, посвященные фронтовым корреспондентам. Мы будем говорить и о работах, и о судьбах людей, которые эту работу выполняли. Мы, конечно, будем работать прежде всего с молодой аудиторией. В процессе рассказа будут развенчаны все мифы", — заключила Уткина.

По словам организаторов, все субъекты страны могут присоединиться к проекту "Отражение: 1941-1945" и получить готовые материалы для демонстрации выставки и сериала на своих площадках.