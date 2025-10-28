Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Уличная певица Диана Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, вновь задержаны по той же статье КоАП РФ, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

"Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.), но в этом же районе", – сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

Ленинградской области. Ранее в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой молодая женщина исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания. Ее выступление привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию. В результате проверки полиция установила личность исполнительницы. Ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Всеволожского района

Пресс-служба судов Петербурга сообщала, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Логинову к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.

Судебная пресс-служба в понедельник сообщала также, что Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям административный протокол, составленный в отношении Логиновой по статье о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей Логиновой составлен после исполнения песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC)* "Светлая полоса". Как указано в протоколе, посредством как самой песни, так и комментария относительно ее выпуска, приведенного Алексеевым* в одном из интервью, в обществе формируется негативная оценка проведения Россией специальной военной операции, рассказывала Лебедева.