Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/loginova-2051110366.html
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге - РИА Новости, 28.10.2025
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге
Уличная певица Диана Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:41:00+03:00
2025-10-28T10:41:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
всеволожский район
диана логинова
александр орлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649253_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_72e8b180ca2c364714e285ac75484d99.jpg
https://ria.ru/20251022/sud-2049849017.html
https://ria.ru/20250831/zapret-2038637475.html
россия
санкт-петербург
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649253_0:445:960:1165_1920x0_80_0_0_882ab0c499c651f7a06055313456eb7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, всеволожский район, диана логинова, александр орлов
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Диана Логинова, Александр Орлов
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге

Уличную певицу Логинову и музыканта Орлова повторно задержали в Петербурге

© Фото : соцсети певицыПевица Диана Логинова (Наоко)
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : соцсети певицы
Певица Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Уличная певица Диана Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, вновь задержаны по той же статье КоАП РФ, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.), но в этом же районе", – сказал собеседник агентства.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней
22 октября, 14:51
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой молодая женщина исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания. Ее выступление привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию. В результате проверки полиция установила личность исполнительницы. Ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Всеволожского района Ленинградской области.
Пресс-служба судов Петербурга сообщала, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Логинову к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.
Судебная пресс-служба в понедельник сообщала также, что Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям административный протокол, составленный в отношении Логиновой по статье о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей Логиновой составлен после исполнения песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC)* "Светлая полоса". Как указано в протоколе, посредством как самой песни, так и комментария относительно ее выпуска, приведенного Алексеевым* в одном из интервью, в обществе формируется негативная оценка проведения Россией специальной военной операции, рассказывала Лебедева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Несогласованная акция под Тверью, которую устроили граждане Польши - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Группе польских байкеров запретили въезд в Россию из-за акции под Тверью
31 августа, 11:35
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВсеволожский районДиана ЛогиноваАлександр Орлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала