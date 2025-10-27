Рейтинг@Mail.ru
16:54 27.10.2025
Суд вернул составителям протокол на певицу о дискредитации ВС России
Суд вернул составителям протокол на певицу о дискредитации ВС России
россия, санкт-петербург, киев, диана логинова
Россия, Санкт-Петербург, Киев, Диана Логинова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям административный протокол о дискредитации ВС РФ, составленный в отношении уличной певицы Дианой Логиновой, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Дианы Логиновой, для устранения препятствий его рассмотрения судом", - говорится в сообщении.
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей Логиновой составлен после песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC*) "Светлая полоса". Он отмечала, что составители протокола указали, что "относительно песни "Светлая полоса", Алексеев* И.А. в интервью, опубликованном в 03.10.2024 на сервисе "Youtube" (позволяющем публиковать материалы противоправного характера) высказался, что у него "светлое настроение, несмотря на всю тьму, которая окружает". "В дальнейшем в интервью Алексеев* И.А. процитировал адресованное ему сообщение: "Привет Вань*. Сижу в Киеве, полночь, 3 октября 2024 года. Тревога за окном, на город летят очередные дроны, какой уже раз. 1278 тревога в Киеве, 952 дня полномасштабной войны. А сколько людей уже не с нами даже страшно подумать, страшные цифры, в которые сложно поверить. Час назад вышел снипет твоего нового трека Светлая полоса. Сижу слушаю на репите, уже предвкушаю полную версию...". Таким образом, Алексеевым* И.А. посредством как самой песни "Светлая полоса", так и комментария относительно ее выпуска в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции", - привела цитату из протокола Лебедева.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой молодая женщина исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания. Ее выступление привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию. В результате проверки полиция установила личность исполнительницы. Ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Всеволожского района Ленинградской области.
Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
РоссияСанкт-ПетербургКиевДиана Логинова
 
 
