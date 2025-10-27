Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 27.10.2025
16:32 27.10.2025
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 27.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.
Согласно документу, председателем президиума назначен замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Кроме того, в состав президиума Совета вошли руководитель ФАДН России Игорь Баринов, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава Минкультуры Ольга Любимова, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
