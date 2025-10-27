https://ria.ru/20251027/putin-2050970933.html
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 27.10.2025
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 27.10.2025
политика
россия
владимир путин
игорь баринов
магомедсалам магомедов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
совет федерации рф
госдума рф
россия
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям