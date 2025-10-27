Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Фотовыставку и документальный сериал "Отражение: 1941-1945" о роли советских военных корреспондентов в Победе над нацизмом представили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках видеомоста Москва — Волгоград — Донецк — Мелитополь.

По словам первого заместителя директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофея Юрченко, "Отражение: 1941-1945" — это большой мультиформатный проект, состоящий из фотовыставки, цикла видеоматериалов и лекций. В его основу легли архивные документы, фонды музеев, электронные фотобанки, материалы печатных изданий и воспоминания ветеранов.

"Чем глубже мы погружались в работу, тем больше вопросов возникало. Кто кроме Левитана работал на радио? Где готовили фронтовые газеты на передовой? В каких условиях они печатались? Как женщина, которая не имеет ни профильного образования, ни компетенций, смогла стать одним из самых известных фронтовых корреспондентов в Советском Союзе? Ответы на эти вопросы мы стараемся донести до зрителя", — сказал он, отметив, что одним из ключевых блоков проекта является фотовыставка о военкорах.

До конца года она откроется в Мелитополе, в Донецке и в Музее Победы (Москва). А в следующем году экспозиция приедет в Санкт-Петербург, Волгоград, Луганск.

"РИА Новости, в отличие от многих других СМИ, смогло не только сохранить массив фотографических материалов даже в сложные перестроечные времена, но и обработать его, оцифровать, дать архиву вторую жизнь. Сейчас он доступен онлайн в нашем Медиабанке. Эти фотографии живут, используются. Кроме того, работа с этим объемом фотографий продолжается даже сейчас", — объяснила старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова.

Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что проект имеет важное воспитательное значение.

"Этот проект работает с душой наших детей. Мы расширяем понятие "герой". Это, в том числе, тот, кто, рискуя жизнью, донес до мира правду. Проект показывает, что в самые сложные времена находятся люди, которые силой своего таланта, мужества, честности несут свет и правду. Это проект не о прошлом, а о ценностях, которые вне времени: мужестве, героизме, любви к Родине, силе человеческого духа", — заключила она.

По словам организаторов, все субъекты страны могут присоединиться к проекту "Отражение: 1941-1945" и получить готовые материалы для демонстрации выставки и сериала на своих площадках.