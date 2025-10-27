Рейтинг@Mail.ru
Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах
15:02 27.10.2025 (обновлено: 15:44 27.10.2025)
Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах
Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах - РИА Новости, 27.10.2025
Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах
Фотовыставку и документальный сериал "Отражение: 1941-1945" о роли советских военных корреспондентов в Победе над нацизмом представили в пресс-центре... РИА Новости, 27.10.2025
общество
москва
волгоград
донецк
елена слесаренко
екатерина волкова (актриса)
музей победы
президентский фонд культурных инициатив
общество, москва, волгоград, донецк, елена слесаренко, екатерина волкова (актриса), музей победы, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, отражение, освобождение. путь к победе, россия, освобождение. мир народам, сталинградская битва (1942-1943), музей "сталинградская битва", великая отечественная война (1941-1945)
Общество

Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Видеомост "Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов"
Видеомост Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Фотовыставку и документальный сериал "Отражение: 1941-1945" о роли советских военных корреспондентов в Победе над нацизмом представили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках видеомоста Москва — Волгоград — Донецк — Мелитополь.
По словам первого заместителя директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофея Юрченко, "Отражение: 1941-1945" — это большой мультиформатный проект, состоящий из фотовыставки, цикла видеоматериалов и лекций. В его основу легли архивные документы, фонды музеев, электронные фотобанки, материалы печатных изданий и воспоминания ветеранов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
Первый заместитель директора Музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко
"Чем глубже мы погружались в работу, тем больше вопросов возникало. Кто кроме Левитана работал на радио? Где готовили фронтовые газеты на передовой? В каких условиях они печатались? Как женщина, которая не имеет ни профильного образования, ни компетенций, смогла стать одним из самых известных фронтовых корреспондентов в Советском Союзе? Ответы на эти вопросы мы стараемся донести до зрителя", — сказал он, отметив, что одним из ключевых блоков проекта является фотовыставка о военкорах.
До конца года она откроется в Мелитополе, в Донецке и в Музее Победы (Москва). А в следующем году экспозиция приедет в Санкт-Петербург, Волгоград, Луганск.
"РИА Новости, в отличие от многих других СМИ, смогло не только сохранить массив фотографических материалов даже в сложные перестроечные времена, но и обработать его, оцифровать, дать архиву вторую жизнь. Сейчас он доступен онлайн в нашем Медиабанке. Эти фотографии живут, используются. Кроме того, работа с этим объемом фотографий продолжается даже сейчас", — объяснила старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова.
Отражение. Великая Отечественная война глазами военных корреспондентов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Отражение. Великая Отечественная война глазами военных корреспондентов
13:09
Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что проект имеет важное воспитательное значение.
"Этот проект работает с душой наших детей. Мы расширяем понятие "герой". Это, в том числе, тот, кто, рискуя жизнью, донес до мира правду. Проект показывает, что в самые сложные времена находятся люди, которые силой своего таланта, мужества, честности несут свет и правду. Это проект не о прошлом, а о ценностях, которые вне времени: мужестве, героизме, любви к Родине, силе человеческого духа", — заключила она.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова
Старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы Россия сегодня Екатерина Волкова
Старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко
Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко
Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Видеомост "Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов"
Видеомост Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов
Видеомост "Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
Старший редактор Объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Екатерина Волкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3
Директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
Видеомост "Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
По словам организаторов, все субъекты страны могут присоединиться к проекту "Отражение: 1941-1945" и получить готовые материалы для демонстрации выставки и сериала на своих площадках.
Проект реализуется Музеем-заповедником "Сталинградская битва" и РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с музеями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области.
 
ОбществоМоскваВолгоградДонецкЕлена СлесаренкоЕкатерина Волкова (актриса)Музей ПобедыПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОтражениеОсвобождение. Путь к ПобедеРоссияОсвобождение. Мир народамСталинградская битва (1942-1943)Музей "Сталинградская битва"Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
